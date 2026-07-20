معهد إعداد القادة يواصل تدريب المرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة بجلسات عن القيادة والحوكمة

تواصلت فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب نائب رئيس جامعة، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، من خلال جلستين تدريبيتين تناولتا أحدث الممارسات في القيادة الجامعية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعات المصرية.

واستهلت فعاليات، اليوم، بجلسة تدريبية بعنوان: «فن القيادة الجامعية»، قدمها الدكتور محمد فوزي والي المدرب المحترف وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور سابقًا، إذ تناول خلالها فلسفة القيادة الجامعية الحديثة.

وأوضح أن الجودة لا تتحقق بالصدفة، وإنما هي نتاج رؤية واضحة، وإرادة حقيقية، وجهد مخلص، وإدارة قادرة على توظيف الإمكانات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة.

وسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القيادات الجامعية، مؤكدًا أن أكبر عائق أمام النجاح المستقبلي يتمثل في التوقف عند النجاحات السابقة.

ولفت إلى أن القائد الناجح هو من يمتلك القدرة على التطوير المستمر، واستشراف المستقبل، وصناعة التغيير، وليس الاكتفاء بما تحقق من إنجازات.

وتناولت الجلسة، مفهوم القيادة الاستراتيجية داخل الجامعات، موضحةً أهمية ترجمة الرؤية إلى أهداف قابلة للتنفيذ، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، وتطبيق التفويض الذكي، وبناء فرق عمل تمتلك روح المبادرة والمسئولية، إلى جانب استعراض أحدث نظريات القيادة، وفي مقدمتها القيادة الموقفية، مؤكدةً أن القائد الملهم هو من يؤثر في فريقه، ويخطط معه، ويحفزه على الإبداع والابتكار، إيمانًا بأن الإدارة الفاعلة تبدأ بالقدرة على القياس والتقييم، وتنتهي بتحقيق التميز المؤسسي.

وفي الجلسة التدريبية الثانية، قدم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، جلسة تدريبية بعنوان «التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، تناول خلالها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وبين أن مكافحة الفساد لم تعد تقتصر على الإجراءات الرقابية، بل أصبحت نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على الحوكمة والشفافية والنزاهة، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض خلال الجلسة، الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشمل تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتعزيز المنظومة التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدولي والإقليمي، بما يرسخ ثقافة النزاهة والوقاية داخل مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور محمود السعيد، أن الجامعات تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة وبناء ثقافة النزاهة، من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح، وتطبيق معايير العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، وتعزيز بيئة مؤسسية داعمة للمساءلة، فضلًا عن غرس القيم الأخلاقية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي والمسئولية للمشاركة في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد.

وقال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن معهد إعداد القادة يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية، بما يسهم في صقل مهارات القيادات الجامعية، وتعزيز قدراتها في مجالات القيادة وصناعة القرار وإدارة التغيير، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق التميز والتنافسية للجامعات المصرية، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.