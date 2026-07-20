انطلاق المرحلة التخصصية الثانية لبرنامج جامعة الطفل بكلية الحاسبات في جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات المرحلة التخصصية لبرنامج جامعة الطفل بجامعة عين شمس، ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة، والتي تستمر على مدار أسبوعين خلال الفترة من 19 إلى 30 يوليو الجاري، وتستضيفها كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ممدوح معوض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شيرين راضي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رنا رفاعي المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وينفذ البرنامج، بتنسيق وإشراف الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ومنسق برنامج جامعة الطفل بجامعة عين شمس، وبالتعاون مع الدكتورة منى عبد العظيم، منسق البرنامج بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأعربت الدكتورة رشا إسماعيل عميد الكلية، عن سعادتها بإقبال الأطفال على تخصص الحاسبات والمعلومات، مؤكدة أن هذا المجال يُعد من أكثر التخصصات أهمية في العصر الرقمي؛ لما يوفره من فرص لاكتشاف وتنمية القدرات العلمية والفكرية للأطفال في سن مبكرة، إلى جانب إكسابهم المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة نهى الرافعي، بالطلاب وأولياء الأمور، معربة عن سعادتها بانطلاق المرحلة التخصصية التي تتيح للأطفال التعرف على مسارات علمية متقدمة ومتنوعة.

وأكدت حرص جامعة عين شمس على دعم برنامج جامعة الطفل انطلاقًا من دورها المجتمعي ورسالتها في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، وترسيخ ثقافة البحث العلمي والإبداع لدى الأطفال منذ الصغر، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تُمكنهم من تنمية معارفهم ومهاراتهم.

وأوضحت أن إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي تضطلع بدور محوري في إدارة الجوانب الإدارية والمالية واللوجستية للبرنامج، والتنسيق المستمر مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكليات الجامعة المختلفة، بما يضمن تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

وأضافت أن البرنامج الذي يُنفذ تحت إشراف الدكتورة منى عبد العظيم، يعتمد على خطة تنظيمية تركز على التدريب العملي، حيث تم تقسيم نحو 100 طفل إلى أربع مجموعات تدريبية، يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، بما يتيح لكل طفل فرصة للتطبيق العملي والتفاعل المباشر داخل معامل الحاسب الآلي.

وأكدت الدكتورة نهى الرافعي، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، إذ يتولى فريق إدارة المنح والمشروعات، بالتعاون مع فريق كلية الحاسبات والمعلومات، متابعة سير الأنشطة والإشراف على الجوانب التنظيمية واللوجستية طوال فترة البرنامج، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية وتدريبية متميزة تحقق أهداف البرنامج في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا.

يُذكر أن برنامج جامعة الطفل يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات المصرية، ويستهدف الأطفال لتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار لديهم منذ الصغر.

ويعتمد البرنامج، على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية داخل الحرم الجامعي، تتيح للأطفال التعرف على مختلف التخصصات العلمية من خلال المحاضرات والورش التطبيقية والتجارب العملية، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم، وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.