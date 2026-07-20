رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة نجاح 98% لبرنامج التربية الخاصة

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، نتيجة البكالوريوس بكلية التربية للطفولة المبكرة للعام الجامعي 2025 - 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 98% ببرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة، و91% ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية لإعداد معلمات يمتلكن الكفاءة العلمية والعملية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال والتربية الخاصة.

وقال القاصد إن الاستثمار في إعداد معلم الطفولة المبكرة يمثل استثمارا في بناء الإنسان، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، وتطبيق أحدث المعايير الأكاديمية، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على رعاية الأطفال والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكفاءة، مقدما التهنئة للخريجات وأسرهن.

وأضاف أن النتائج المتميزة تعكس الجهد الذي بذلته إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طوال العام الدراسي، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم كلياتها للارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس الشتيحي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن عدد الخريجات بلغ 256 طالبة، منهن 152 ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال، و104 طالبات ببرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة.

وأضافت أن الطالبة حنين جلال عبدالعظيم عبدالسلام حصلت على المركز الأول ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال بنسبة 90.87%، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، فيما حصلت الطالبة ندى رفعت محمد حامد على المركز الأول ببرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة بنسبة 90.32%، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.