ترامب يتعهد بعدم بناء فندق في جزيرة جرينلاند

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بعدم بناء فندق يحمل اسمه في جزيرة جرينلاند التي تملكها الدنمارك ، وذلك بعد يوم على إعلانه الاهتمام بشراء الجزيرة من كوبنهاجن.

وغرد ترامب ـ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ برسم ساخر لفندق ترامب المذهب في لاس فيجاس يعلو وسط منازل متواضعة على الساحل الصخري للجزيرة، مرفقا الرسم بعبارة "أعد بألا أفعل هذا بجرينلاند".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، في تصريح له أمس الاثنين، أن الدانمارك حليف وثيق للولايات المتحدة ، موضحا أن فكرته في شراء جزيرة جرينلاند التي تملكها الدنمارك تشكل صفقة عقارية ضخمة لما لهذا الإقليم من أهمية استراتيجية.

واستعمرت الدنمارك جزيرة (جرينلاند) إبان القرن الثامن عشر، وتبلغ مساحة الجزيرة مليوني كم مربع ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، غالبيتهم من الإسكيمو.