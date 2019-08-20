محافظ قنا يجتمع مع المجلس الاقتصادي لمناقشة واعتماد خطة التنمية المتكاملة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي للمحافظة لمناقشة واعتماد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2019/2022 لتنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من قرض البنك الدولي، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا.

وأكد محافظ قنا أنه سيتم تنفيذ خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل خلال 3 سنوات المقبلة، حيث تم اعتماد 600 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية (نجع حمادي – كلاحين قفط)، و575 مليون جنية لتنمية التكتلات الإنتاجية، و920 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز، و705 مليون جنيه للتنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن المجلس وافق على البدء في المرحلة الأولى لتطوير تكتل صناعة الفركة بنقادة وصناعة العسل الأسود بنجع حمادي، وتجهيز مركز تدريب تابع للمحافظة لتنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية والمديريات والهيئات والشركات ذات الصلة، كما وافق على إنشاء وتجهيز وحدة مستقلة لنظم المعلومات الجغرافية وتدريب العاملين لتلبية متطلبات منظومة إدارة الأصول وتطبيقها في مجالات التخطيط والمتابعة والصيانة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وأوضح الهجان أن خطة التنمية المتكاملة لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على المواطن القنائى، لافتا إلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل لتحقيق أقصى استفادة تحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشة.