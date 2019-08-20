وزيرة الدفاع الألمانية تصل إلى العاصمة العراقية

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هبطت طائرة وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور في العاصمة العراقية بغداد مساء الاثنين.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق.

ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ووصلت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى العراق قادمة من الأردن، وتأتي الزيارة تعبيرا عن تأييد كرامب-كارنباور لتمديد مهمة الجيش الألماني في مكافحة داعش.

وكانت كرامب-كارنباور أكدت من قبل أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة داعش لا تزال يُنظر إليها على أنها "مهمة للغاية".

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 أكتوبر المقبل.

وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.

وتم اتخاذ قرار خلال التمديد الأخير للمهمة -بحث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، بإنهاء مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود في ذلك الموعد.