 مدير آثار الإسكندرية: ترميم جرس دير سابا الأثري لإعادة استغلاله - بوابة الشروق
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مدير آثار الإسكندرية: ترميم جرس دير سابا الأثري لإعادة استغلاله

هدى الساعاتي
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:17 م

صرح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، باستمرار أعمال إدارة الترميم الدقيق بالمنطقة في أعمال الصيانة الشاملة لجرس دير سابا الأثري، تحت إشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية، أنه يمكن استغلال الصهريج من خلال إدراج دراسته على شبكة المعلومات، لإلقاء الضوء على أجراس الكنائس في القرن التاسع عشر.

وأشار إلى أن الصهريج صنع عام 1838 على يد الجنرال الكمدار ميخائيل سيمنا، في عهد الإمبراطور نيقولا الأول، والذي قام بإهدائه لمحمد على باشا، لوضعه بكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.


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