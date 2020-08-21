 بلومبرج: تشكيل مجلس وزراء جديد يمهد الطريق لخلافة الرئيس في غينيا - بوابة الشروق
الجمعة 21 أغسطس 2020 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بلومبرج: تشكيل مجلس وزراء جديد يمهد الطريق لخلافة الرئيس في غينيا

غينيا - ارشيفية
غينيا - ارشيفية

نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 11:03 م
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن إعادة تعيين حلفاء رئيسيين لنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، في الحكومة يشير إلى أن الوريث لأطول الرؤساء حكما في العالم، يعزز سلطته قبل خلافة الرئيس.

ووقع الرئيس تيودورو أوبيانج نجوما، 78 عاما، مرسوما لعودة الكثير من وزرائه الكبار بعدما أجبرهم على الاستقالة الأسبوع الماضي بسبب أزمة اقتصادية متفاقمة.

وتظهر التغييرات الوزارية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، تنامي نفوذ نائب الرئيس المعروف باسم تيودورين.

ونقلت بلومبرج عن ثيوفيلوس أتشيامبونج، وهو محلل كبير لدى شركة "آي إتش إس ماركيت" للمعلومات ومقرها لندن، قوله إن "إعادة تعيين حلفاء لنائب الرئيس أوبيانج ووالده في مجلس الوزراء يدل على دوره في قيادة معركة الخلافة".

وأضاف أتشيامبونج، أن ذلك يشير إلى "احتمالية كبيرة لاستقرار الحكومة واستمرارية في سياسة الدولة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك