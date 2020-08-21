بلومبرج: تشكيل مجلس وزراء جديد يمهد الطريق لخلافة الرئيس في غينيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن إعادة تعيين حلفاء رئيسيين لنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، في الحكومة يشير إلى أن الوريث لأطول الرؤساء حكما في العالم، يعزز سلطته قبل خلافة الرئيس.



ووقع الرئيس تيودورو أوبيانج نجوما، 78 عاما، مرسوما لعودة الكثير من وزرائه الكبار بعدما أجبرهم على الاستقالة الأسبوع الماضي بسبب أزمة اقتصادية متفاقمة.



وتظهر التغييرات الوزارية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، تنامي نفوذ نائب الرئيس المعروف باسم تيودورين.



ونقلت بلومبرج عن ثيوفيلوس أتشيامبونج، وهو محلل كبير لدى شركة "آي إتش إس ماركيت" للمعلومات ومقرها لندن، قوله إن "إعادة تعيين حلفاء لنائب الرئيس أوبيانج ووالده في مجلس الوزراء يدل على دوره في قيادة معركة الخلافة".



وأضاف أتشيامبونج، أن ذلك يشير إلى "احتمالية كبيرة لاستقرار الحكومة واستمرارية في سياسة الدولة".