ارتفاع معدل البطالة وتراجع ثقة المستهلكين في هولندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي، وتراجع ثقة المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية الشهر الحالي.

وذكر المكتب أن معدل البطالة في هولندا ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 4.5% مقابل 4.3% في يونيو السابق عليه. وارتفع عدد العاطلين في هولندا الشهر الماضي إلى 419 ألفا، مقابل 404 آلاف في الشهر السابق عليه.

وفي نهاية يوليو الماضي، وصل عدد العاطلين الذين يحصلون على إعانة بطالة في هولندا إلى 301 ألف عاطل وهو نفس الرقم المسجل في نهاية يونيو الماضي. ويزيد هذا الرقم بمقدار 61 ألف عاطل مقارنة بمستواه في فبراير الماضي قبل تفجر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تقرير منفصل، ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن مؤشر ثقة المستهلكين في هولندا تراجع خلال الشهر الحالي إلى سالب 29 نقطة، مقابل سالب 26 نقطة الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي للثقة في المناخ الاقتصادي إلى سالب 59 نقطة في أغسطس الجاري، مقابل سالب 51 نقطة الشهر الماضي، ويشعر المستهلكون بالتشاؤم من الموقف الاقتصادي خلال الـ12 شهرا الماضية، والـ12 شهرا المقبلة.

وتحسن مؤشر قياس الرغبة في الشراء إلى سالب 9 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل سالب 10 نقاط الشهر الماضي.

وأصبح المستهلكون أشد تشاؤما بشأن مستقبل البطالة خلال الشهر الحالي مقارنة بموقفهم في الشهر الماضي.