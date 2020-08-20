التعليم العالي: فتح اختبارات القدرات للدبلومات والشهادات العربية والأجنبية لاحقا

يبدأ طلاب الثانوية العامة الحكومية تسجيل رغبات المرحلة الأولى، بعد غد السبت 22 أغسطس، وحتى الأربعاء 26 أغسطس، ويبلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علوم 400 درجة أي بنسبة 97.60% وتشمل 30855 طالبًا، فيما يبلغ الحد الأدنى لشعبة رياضة 387 درجة أي بنسبة 94.40% وتشمل 16665 طالبًا، والحد الأدنى لشعبة أدبي 327.5 درجة أي بنسبة 79.90% وتشمل 102165 طالبًا.

وقال المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، إن حوالي 120 ألف طالب وطالبة سجلوا لاختبارات القدرات "آونلاين" من يوم 8 أغسطس، وحتى السابعة مساء أمس الخميس، لافتًا إلى أن كليات القدرات هي المسؤولة عن التصحيح وعن رفع الدرجات على موقع التنسيق، وأنه لن يعتد بأي نتيجة أخرى أو إفادة ورقية للطلاب.

وأضاف عطا، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه سيتم تحديد مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية وطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وكذلك طلاب مدارس الـ IG، في وقت لاحق عقب الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، قرر المجلس الأعلى للجامعات قبول طلاب الثانوية العامة كطلاب نظاميين وقبول نسبة 35% من هؤلاء الطلاب بنظام الانتساب الموجه، بالإضافة إلى توزيع الـ1500 طالب الأوائل بالشعب الثلاث "علمي ورياضة وأدبي" دون الالتزام بالتوزيع الجغرافي بشرط أن يحافظ هؤلاء الطلاب على الحصول على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية لاستمرارية تلك الميزة لهم.

واشترط المجلس الأعلى للجامعات لقبول طلاب الثانوية العامة لغات فرنسي وألماني بشعب الفرنسية والألمانية بالكليات، والمعاهد العليا الحصول على 65% حد أدنى لمجموع اللغات الثلاثة في الثانوية الخاصة به.

وفي سياق الاستعدادات، أعلن رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، تخصيص المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، عبدالفتاح سعود، أن الجامعة وفرت 13 معملًا تنسيق بسعة 300 جهاز كمبيوتر في خمس كليات هي الآداب، الحاسبات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية امتداد الخليفية المأمون، وبكلية الهندسة في عبده باشا بالعباية، وبكلية البنات بمصر الجديدة، والميرغني، وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأضاف أن معامل التنسيق الإلكتروني تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا الذي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين، على أن يدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات وألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25% من سعة القاعة.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، توفير 3 معامل تنسيق بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وتشكيل لجان من الطلاب القدامى لاستقبال ومساعدة زملائهم الجدد.

فيما أعلن رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، توفير 6 معامل حاسب آلي لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل بكلية التربية الموسيقية، وآخر بكلية الفنون الجميلة، لافتًا إلى توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.