متحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني تعلن إصابته بتسمم

أعلنت متحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، صباح اليوم الخميس، إصابته بتسمم بمادة يشتبه أنه تمت إضافتها إلى مشروب تناوله.

وكتبت المتحدثة كيرا يارميش، على الصفحة الرسمية لنافالني بموقع "تويتر": "صباح اليوم، كان نافالني عائدا إلى موسكو من تومسك. وخلال الرحلة، شعر بأنه ليس على ما يرام. وهبطت الطائرة. أليكسي لديه تسمم".

وأضافت: "نشتبه في أنه تم تسميم أليكسي بمادة تم مزجها في كوب الشاي الذي احتساه. لقد كان هو الشيء الوحيد الذي تناوله في الصباح. يقول الأطباء إن جسمه امتص السم بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد للوعي".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم المستشفى الذي تم نقل المعارض الروسي إليه أن "حالته خطيرة".