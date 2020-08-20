القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

انتهاء صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تحويل مستحقات 395 عاملا مصريا لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 693 ألفا و353 دولارا، أي ما يعادل 11 مليونا و53 ألفا و653 جنيها مصريا تقريبا.

وقال سعفان، في تصريحات له اليوم الخميس، إن مكتب التمثيل العمالي يقوم تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وذكر هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارةالقوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع أنه في حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة انتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، حيث استمرت أعمال الصرف لمدة 5 أيام، ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

وطمأن سعفان، المستحقين بأن الـ 500 جنيه منحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد للصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.