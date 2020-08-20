موسكو تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في مالي وتدعو الأطراف للتفاوض

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في دولة مالي، داعية جميع القوى السياسية في مالي إلى التسوية من خلال المفاوضات.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية في موسكو، اليوم الخميس: "روسيا تُعرِب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث في باماكو، ونحن ندعو جميع القوى الاجتماعية والسياسية في مالي إلى تسوية سلمية للوضع الحالي من خلال المفاوضات".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية: "لا يزال الوضع في العاصمة باماكو متوترا، وهناك حالات نهب لمباني حكومية وسكنية".

ويعد انقلاب 18 أغسطس رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني في ظرف 8 سنوات.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.