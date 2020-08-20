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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢١ من المسابقة المحلية.

وأدى الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء لاعبو الفريق فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق.

كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.

تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا

في الوقت الذي خضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا.

وأدى اللاعب التدريبات في صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، فيما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 56 نقطة.