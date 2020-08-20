المفوضية الأوروبية توافق على استراتيجية بافاريا لمساعدة الشركات المتضررة من كورونا

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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على خطة بقيمة 46 مليار يورو (54 مليار دولار) لولاية بافاريا الألمانية لدعم الشركات المتضررة من وباء كورونا.

وسيتم دفع الأموال في شكل سيولة ودعم لرأس المال للشركات متوسطة الحجم في الولاية، وفقا لنشرة صحفية.

وتم الإعلان عن الأموال لأول مرة في نهاية مارس.

وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لسياسة المنافسة، مارجريت فيستاجر، أن الدعم يشمل ضمانات كافية لضمان أنها مؤقتة.

وقالت: "سوف يحشد هذا الصندوق البافاري 46 مليار يورو من السيولة ودعم رأس المال لمساعدة الشركات متوسطة الحجم ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الحقيقي لبافاريا لمواجهة الأزمة ".

يشار إلى أن بافاريا هي واحدة من 16 ولاية ألمانية كانت من أوائل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وقالت المفوضية إن استراتيجية الولاية تعد استكمالا لخطة المساعدة الألمانية التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو والتي تمت الموافقة عليها في يوليو.