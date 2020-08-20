وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ دمياط المشروعات الجارية

بحث محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها المدفن الصحى والمحطات الوسيطة بالتنسيق مع الوزارة، بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وتناول الاجتماع – وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس - متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في كافة القطاعات المختلفة، وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

كما بحث الوزير مع الدكتورة منال عوض الخطط والمشروعات المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحي واستكمال تغطية كافة المناطق الريفية بالمحافظة لتصبح أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل بالصرف الصحي.

وتم خلال اللقاء متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أشارت منال عوض إلى تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين في كافة المراكز بالمحافظة وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أي عقبات أمامهم.

وأشار شعراوي إلى قرار رئيس الوزراء، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.. مطالبا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، مشددا على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى إلى استرداد حقوقها كاملة.

وأكد شعراوى على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء متابعة نتائج الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين وجهود الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، ومتابعة إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذهما على مساحة ١٢ فدانا بمنطقة شطا بتكلفة تقدر ب١٦٠ مليون جنيه.

وأوضح شعراوي أن إنشاء المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة.

بدورها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.