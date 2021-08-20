محافظ البحيرة ومدير الأمن يتابعان أعمال رفع انقاض العقار المنهار بدمنهور

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انتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والأجهزة المعنية لـ موقع العقار المنهار، في دمنهور.

كان عقار مكون من 5 طوابق في شارع السجن بدمنهور، قد انهار منذ قليل.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار.

وأخلت الحماية المدنية، 3 عقارات مجاورة له وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمني لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض، حيث تتم الأعمال تحت الإشراف المباشر للمحافظ والذى وجه بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهياره وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار.

وأشار المحافظ إلى أانه سيتم رفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية والبحث عن ناجين او ضحايا، إذ أسفرت الأعمال حتى الآن عن إنقاذ أحد المواطنين واستخراج اثنين متوفين.

فيما لم يصدر للعقار أي قرارات إزالة حيث تشير الشواهد إلى أن حالته الخارجية كانت جيدة.