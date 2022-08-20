أيمن بهجت قمر عن تامر حسني: كنت بضايق لما حد يقول إنه هيهز عمرو دياب

قال الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، إن علاقته مع الفنان تامر حسني نشأت منذ بدايات "الأخير".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أنه كان متحيزا للمطرب عمرو دياب، عندما كان يتم ترديد أن تامر حسني سيخلفه.



وتابع: "كنت بضايق لما حد يقول تامر حسني هو اللي هيخلف عمرو دياب.. عمرو في حتة بعيدة.. بقاله أكثر من 30 سنة .. لما غيره يفضل 30 سنة وقتها ممكن يتقارن باللي حواليه".



وتحدث عن تامر حسني قائلا: "هو شديد الذكاء، وقادر على التأليف والتلحين والغناء والتمثيل.. أنا عملت معاه تجارب ناجحة".