 أيمن بهجت قمر عن تامر حسني: كنت بضايق لما حد يقول إنه هيهز عمرو دياب - بوابة الشروق
السبت 20 أغسطس 2022 1:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

أيمن بهجت قمر عن تامر حسني: كنت بضايق لما حد يقول إنه هيهز عمرو دياب

تامر حسني وعمرو دياب
تامر حسني وعمرو دياب

نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:07 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:07 ص

قال الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، إن علاقته مع الفنان تامر حسني نشأت منذ بدايات "الأخير".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أنه كان متحيزا للمطرب عمرو دياب، عندما كان يتم ترديد أن تامر حسني سيخلفه.

وتابع: "كنت بضايق لما حد يقول تامر حسني هو اللي هيخلف عمرو دياب.. عمرو في حتة بعيدة.. بقاله أكثر من 30 سنة .. لما غيره يفضل 30 سنة وقتها ممكن يتقارن باللي حواليه".

وتحدث عن تامر حسني قائلا: "هو شديد الذكاء، وقادر على التأليف والتلحين والغناء والتمثيل.. أنا عملت معاه تجارب ناجحة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك