الصين تزيد واردات الطاقة من روسيا

زادت الصين مشترياتها من الفحم والنفط من روسيا، حيث أظهرت بيانات من مكتب الجمارك في بكين اليوم السبت أن روسيا كانت أكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث على التوالي.

ووفقا للبيانات، بلغت واردات النفط الروسية للصين في يوليو الماضي حوالي 7.15 مليون طن، بزيادة قدرها 7.6% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين من الفحم الروسي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استوردت بكين 7.42 مليون طن من الفحم من روسيا في يوليو الماضي، بزيادة قدرها حوالي 14% على أساس سنوي.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده في مجال الطاقة على موسكو بشكل كبير منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تستغل الصين أسعار المواد الخام الأرخص من روسيا لزيادة الواردات. ولا تدين القيادة في بكين الحرب في أوكرانيا، بل أكدت ولاءها لموسكو.