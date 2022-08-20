تايوان تسجل 22 ألفا و161 إصابة و36 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم السبت، 22 ألفا و161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 36 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 4488، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 5 ملايين و20 ألفا و895 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها أربعة ملايين و996 ألفا و31 حالة إصابة محلية.



وبتسجيل 36 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9608 منذ بدء الجائحة.