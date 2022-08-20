«المليحة» تجمع الحضرة ووسط البلد فى مهرجان القلعة

من أحلام وطموحات الشباب والأجيال الجديدة استلهم فريق وسط البلد، مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزة التي حققت نجاحًا ملحوظًا وجذبت قاعدة جماهيرية عريضة شهد حشد منها، الأمسية الثالثة للدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.



فعلى مسرح المحكى وبإيقاعات وكلمات تحمل طابعا متفردا ومع تصفيق وهتاف الحضور عبر فريق وسط البلد عن مشاعر وأفكار شريحة عمرية من المجتمع بمجموعة من الأعمال الغنائية كان منها عم مينا، هيلا هوب، ارقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، اه يالاللي، وشمس النهار.



وكانت مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى استهلت الحفل بظهور أعضائها بملابس بيضاء وعمامات خضراء مميزة، وبأصوات يملأها الخشوع وجمل لحنية لامست القلوب خلقوا طاقة روحانية إيجابية وارتحلوا في عالم الذكر والمديح الجهرى بنخبة من الأعمال كان منها باب القبول انفتح، إلى باب الكريم، يارسول الله يا سندي، دعوني، خمار ليلي، لما نظرت، المسك فاح، يا جمال النبي، في ساحة الحسين، ايه العمل يا أحمد، يا ساكني البطحاء، أنت المليك، يا جمال الوجود، مدد يا سيدة وغيرها.



وفي مفاجأة فنية اجتمع فريق وسط البلد ومجموعة الحضرة في فقرة مشتركة امتزجت خلالها كلمات القصائد التاريخية بالأشكال الموسيقية المعاصرة لتنتج لونا إبداعيا مبتكرا نال الإعجاب والاستحسان حيث أديا قصيدة "قل للمليحة" للشاعر الأموى ربيعة بن عامر التميمي.