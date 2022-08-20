أمير قطر يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق

بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي اندلعت شرق البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقيتي تعزية مماثلتين للرئيس تبون، بحسب ما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر أعلنت أول أمس الخميس سقوط 37 قتيلا و183 مصابا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق شرقي البلاد.