المركزي الليبي يعلن إنهاء انقسامه وعودته مؤسسة سيادية موحدة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عودة المصرف مؤسسة «سيادية موحدة»، وإنهاء سنوات الانقسام.

وقال المصرف في تدوينة له على منصة «إكس»، اليوم الأحد، إن مقر المصرف في طرابلس، شهد لقاء موسعًا؛ ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل، ومدراء الإِدارات، ومستشارين في مصرف ليبيا المركزي بِطرابلس وبنغازي.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي «تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

وأوضح أن «المحافظ ونائبه أعلنا أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام».

وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.