العراق يطفئ شاشات العرض بالأماكن العامة بعد اختراقها

قررت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، إطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت؛ إثر تعرضها للاختراق الإلكتروني وعرض مقاطع غير أخلاقية من خلالها على الملأ.

ووفق وكالة "شفق نيوز" الإخبارية اليوم، يأتي هذا القرار عقب اختراق قراصنة شاشات في ساحة "عقبة بن نافع" وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل ليل السبت وعرض مقاطع فيديو "إباحية".

وطبقا للوكالة، قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق بالحادثة، ومعرفة الجهة المقصرة، والقراصنة المخترقين إضافة إلى إطفاء الشاشات بشكل مؤقت في بغداد وبابل لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة تحصينها من تكرار تلك الخروقات.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في مطلع شهر يناير الماضي، حجب المواقع الإباحية في البلاد.