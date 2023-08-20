تركي آل شيخ يعلن عن موعد الحفل الجديد للمطرب محمد الحلو

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إقامة حفل جديد للمطرب محمد الحلو بجدة من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب تركي آل شيخ: "الحقيقة لم نكتفي من أداء الفنان الكبير محمد الحلو.. لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة طربية يوم ١ سبتمبر في المملكة".

وتصدر الفنان محمد الحلو تريند محركات بحث جوجل نظرا لإثارة الجدل التي حدثت خلال ساعات والسبب يرجع لاستبدال الحلو كلمات اغنية عمار يا إسكندرية بـ عمار يا سعودية.

وانقسمت آراء الجمهور حول جزئين منهم من يرى أنه لا يسئ لمصر، والذي حدث هو شئ عادي، والرآي الآخر اعتبره اهانة والتقليل.

علق محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقي على استبدال كلمات أغنية محمد الحلو قائلا: “النقابة لم ترى ان الفنان محمد الحلو اساء إلى احد وأن ماحدث منه هي كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم أو إهانة في حق اي احد”.

وأضاف ومن ثم فان النقابه لا تعاقب ولا تحيل إلى التحقيق علي عبارات الشكر والمدح وفي الوقت ذاته النقابه تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة.