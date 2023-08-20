وزيرة خارجية أستراليا تستضيف نظيرها الصيني لإجراء محادثات رفيعة المستوى

ذكرت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، أن المفاوضات تجرى بشأن استضافة بلادها لوزير خارجية الصين لإجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى.

وقالت وونج، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأسترالية "نتوقع إجراء حوار في أستراليا في وقت مناسب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الاتصالات قد استؤنفت بين كانبرا وبكين وتحسنت العلاقات منذ انتخاب حكومة حزب العمال في مايو العام الماضي.

وزار وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الصين في مايو الماضي، بينما من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء أنتوني البانيز إلى الصين في موعد، لم يتم تحديده.