 ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - بوابة الشروق
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ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 10:46 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة- لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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