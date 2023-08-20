 مسؤول: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية - بوابة الشروق
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مسؤول: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:46 ص

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء النزاع.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نيكيفوروف قوله: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".

وأضاف نيكيفوروف، أن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التقى مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، السبت، لمناقشة التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف.

وتتلقى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي، دعما عسكريا وماليا وسياسيا من الدول الغربية.

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