شهدت منطقة تنكارف التابعة لإقليم أزيلال في المغرب حالة غامضة وغير مفسرة بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لما وثقه أبناء المنطقة عبر الصور والفيديوهات، فإن دخانًا أبيض يتصاعد من تشققات أرضية منذ نحو ثلاثة أسابيع بشكل غامض وغير مألوف، دون وضوح مصدره.

تشققات وأدخنة تنبعث من باطن الأرض تثير انتباه الساكنة بجماعة تاكلفت بإقليم #أزيلال pic.twitter.com/pn6IKfYN8E — Elhoucine Elmouden (@lbig_elmouden) August 17, 2024

وبحسب موقع «العمق» المغربي، أفادت مصادر محلية بأن الظاهرة بدأت بتشققات صغيرة في الأرض، لتتحول تدريجيًا إلى تصاعد للدخان، مع ارتفاع ملحوظ في حرارة التربة وتوسع الشقوق يومًا بعد يوم.

وقد دفعت هذه التطورات لجنة محلية مختلطة تضم ممثلين عن السلطات الإقليمية ورجال المياه والغابات إلى زيارة الموقع نهاية الأسبوع الماضي، للتحقيق في أسباب هذه الظاهرة، إلا أنه لم يصدر أي تفسير رسمي حتى الآن، مما زاد من حالة الغموض والقلق بين سكان المنطقة.

ويربط بعض السكان هذا الدخان بوجود نشاط بركاني في المنطقة، بينما يعتقد آخرون أن الأمر قد يكون مرتبطًا بممارسات غير قانونية.