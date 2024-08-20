حكومة اسكتلندا تعلق اتصالاتها مع دبلوماسيي الاحتلال في المملكة المتحدة

قالت الحكومة الاسكتلندية، إنها أوقفت اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة، إلى حين إحراز «تقدم حقيقي» نحو السلام في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الشئون الخارجية أنجوس روبرتسون، الاثنين.

وتطرق روبرتسون، في بيانه إلى الانتقادات التي طالته، بسبب لقائه مع نائبة السفير الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي.

وأوضح أن اللقاء مع الدبلوماسية الإسرائيلية تم بناءً على طلب الأخيرة، مبيناً أن اللقاء أعطى الحكومة الاسكتلندية الفرصة للتعبير عن «موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة».

وأكد روبرتسون، أن القصد من اللقاء لم يكن «إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة».

وشدد على أن الحكومة الاسكتلندية عازمة على إدانة «الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه».

وأضاف: «سيستمر موقفنا هذا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب».

وأكد أن «الحكومة الاسكتلندية لن تمتنع أبدًا عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين».

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.