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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 170

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 3:02 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 170، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد ارتقاء الزميل حمزة عبد الرحمن مرتجى، الذي يعمل مصورًا وصحفيًا مع عدة وسائل إعلام.

وأدان المكتب في بيان، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مُحملة الاحتلال كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

واستشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

ووفق حصيلة أولية، أفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهداء، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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