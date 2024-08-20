ما مستجدات التطورات الميدانية بغزة في اليوم 319 من العدوان الإسرائيلي؟

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 4 أشخاص إثر قصف الاحتلال لسيارة مدنية في محيط شارع الحشاشين شمال المدينة، كما نسف الاحتلال مبان سكنية غرب المدينة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيرانها اتجاه وسط وغرب رفح.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال توغلت وسط إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في منطقة الشاكوش في مواصي رفح شمال غرب مدينة رفح.

وفي مدينة خان يونس، أصيب 5 أشخاص بنيران دبابات الاحتلال التي هاجمت أطراف منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب المدينة.

أما في مدينة غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيرانها تجاه أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة عسقولة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائفها على المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40139 مواطنا وإصابة 92743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.