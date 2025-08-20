أوكرانيا تعلن إصابة أكثر من 12 شخصا بينهم أطفال في هجمات روسية ليلا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 12 شخصا، بينهم عدد من الأطفال، في هجمات شنتها روسيا ليلا بواسطة طائرات مسيّرة، على منطقة سومي الواقعة في شمال شرقى البلاد.

وبعد منتصف الليل بقليل، قامت 15 طائرة مسيرة بضرب حي سكني في بلدة أوختيركا، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام.

وتلقى ما لا يقل عن 14 شخصا العلاج الطبي، من بينهم عائلة لديها ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و6 أعوام، دون أن يعرف حجم الإصابات.

ومن بين المباني التي تضررت بسبب الهجوم، مبنى سكني و13 منزلا منفصلا، ومبنى ملحق، ومرآب.

وبدأ مكتب الإدعاء العام إجراءات قانونية بخصوص ارتكاب جرائم حرب.