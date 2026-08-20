روسيا: الصيادون يقتلون 5 دببة بعد الفتك بسائحة

كشفت السلطات المحلية في جمهورية ألتاي الروسية اليوم الخميس، عن مقتل 5 دببة على يد صيادين، وذلك في أعقاب حادثة مأساوية راحت ضحيتها سائحة شابة خلال رحلة تخييم في الجبال.

وكانت الفتاة (29 عاما)، لقيت حتفها إثر هجوم شنه عليها دب داخل مخيمها، حيث اقتلعها من خيمتها ليلا وأمعن في نهش جسدها حتى فارقت الحياة، في اليوم السابق في مشهد صادم هز المنطقة بأسرها.

ولم يقتصر الأمر على عمليات الإعدام التي نُفذت في البقعة ذاتها، بل قررت الجهات المختصة منح تراخيص إضافية للصيد، بحسب الناطق باسم حكومة الإقليم، ميخائيل ماكسيموف، في تصريح نقلته وكالة "تاس" الرسمية.

وأوضح ماكسيموف أن الدببة باتت تظهر بكثافة داخل القرى، ما يستوجب اتخاذ تدابير لضبط أعدادها، واصفا ذلك بـ"الإجراء الضروري لحماية أرواح السكان".

وفي سياق متصل، شدَّدت السلطات القيود على الحركة في الأماكن المفتوحة، ومنعت السكان والسياح من الخروج للنزهة مشيا على الأقدام بين الثامنة مساء والعاشرة صباحا.