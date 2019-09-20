حركة النهضة التونسية تعلن مساندتها للمرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت حركة النهضة الإسلامية دعم المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، الذي حل أولا في الدور الأول من الاقتراع الرئاسي وسيواجه المرشح الموقوف حاليا نبيل القروي.

أعلنت الجمعة حركة النهضة الإسلامية التي حل مرشحها للانتخابات الرئاسية التونسية ثالثا في الدورة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر، أنها ستساند المرشح الأستاذ الجامعي قيس سعيّد في الدورة الثانية.

وصرح المتحدث باسم الحركة ذات المرجعية الإسلامية عماد خميري "النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيّد في الدورة الثانية من الرئاسية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتصدر سعيّد المستقل والمعروف بمواقفه المحافظة نتائج الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي الذي أجري الأحد بحصوله على نسبة 18,4 ٪؜من إجمالي الأصوات.

ويواجه سعيّد المؤيد للامركزية جذرية، في الدورة الثانية قطب الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال وحصل على 15,6٪؜ من الأصوات.

وحل مرشح النهضة عبد الفتاح مورو ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12,9 ٪؜من الأصوات.

ويحظى سعيّد أيضا بدعم مرشح آخر هو رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.

ومساء الخميس، أعلن رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد اجتمع وهو يساند قيس سعيّد"، موضحا في مقابلة مع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أنه تمت استشارة أعضاء مجلس الشورى "عبر الهاتف والبريد الإلكتروني"، مؤكدا أنه لاحظ توجها واضحا للغالبية نحو دعم قيس سعيد.

وسيجتمع مجلس الشورى في حركة النهضة مطلع الأسبوع المقبل لإضفاء طابع رسمي على قرار مساندة سعيّد، بحسب الحزب.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد هنأ في 18 سبتمبر قيس سعيد بفوزه على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك غداة صدور النتائج الرسمية.