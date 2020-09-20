نورالدين ساتي يقدم أوراق اعتماده لترامب سفيرا للسودان بواشنطن

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قدّم السفير نور الدين ساتي، سفير جمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم السبت أن ساتي قدم أوراق الاعتماد إلى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض الخميس الماضي.

وعبّر الرئيس دونالد ترامب عن سعادته وامتنانه لتعيين سعادة السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان لدى بلاده، وتطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير نور الدين ساتي عن تفاؤله بالفترة القادمة وسعيه لتعزيز التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.