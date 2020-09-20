احتفلت OPPO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية، بعيد ميلادها السادس عشر مؤخرا، وهو ما يمثل خطوة جديدة في مسعى الشركة نحو الابتكار والنمو المستمرين. على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنت OPPO من التطور من صانع هواتف إلى مبتكر أجهزة ذكية وتواصل الشركة تعظيم دورها وأثرها العالمي، وذلك عبر توفير خدمات ومنتجات تكنولوجية عالية الجودة بلمسة جمالية لشركائها ومستخدميها مع بحثها عن طرق لدفع الصناعة قدماً في المستقبل.

وقال توني تشين مؤسس ورئيس مجلس إدارة :OPPO "نحن في شركة OPPOفي غاية الحماس للاحتفال بهذه المناسبة. كما أني ممتن لجميع من انضم إلى OPPO خلال رحلتنا، سواء كانوا عملاء، وشركاء، وعاملين، والذين ساهم دعمهم والتزامهم طوال الـستة عشرعاماً الماضية ".

١٦ عاماً من الحيوية

هذا العام، مرت OPPO بعدة علامات فارقة فيما يخص تكنولوجيات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، التصوير، والشحن السريع VOOC Flash Charging، حيث قدمت أحدث نظرياتها وإنجازاتها في مجال تكنولوجيا المستهلك.

في أغسطس، أصدرت OPPO الجيل الجديد من تكنولوجيا التقريب الهجين hybrid zoom technologyوالتي تنقل جودة التصوير إلى مستويات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق خط إنتاج جديد من الشواحن السريعة، ممثلةً في الشحن السريع بقوة ١٢٥ واط، لتعزز من مكانة OPPO كرائد الصناعة في تكنولوجيا الشحن السريع.

كذلك نجحت OPPO في توظيف أول شبكة مستقلة لشبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة وقدمت أول خدمات تقسيم الشبكات في أوروبا. 5G SA network slicing services تعمل OPPO اليوم مع أكثر من ٥٠ مشغل اتصالات عالمي، لتواصل تسريع التنفيذ التجاري لشبكات الجيل الخامس حول العالم.

كذلك حصلت الشركة على المركز الأول لجائزتين في فئة الذكاء الاصطناعي في مسابقة CVPR 2020، وأسست قسم الإدراك والتفاعل الذكي لتستكشف أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

شركة يقودها الابتكار: OPPO تدعم الأنظمة التكنولوجية المتكاملة

تهدف OPPO إلى تكوين مناخ أعمال ذكي جديد فتطورت بشكل كبير كي تفي باحتياجات المستخدمين في مختلف السياقات، وذلك بهدف أن تصبح شركة تكنولوجية متكاملة. ومع تأسيس وحدة أعمال أجهزة الهواتف الذكية، تم إصدار عدة منتجات لإنترنت الأشياء مثل سماعات الأذن، الساعات الذكية، و 5G CPE إلى جانب سوق الهواتف الذكية،.

طورت OPPO تكنولوجيات أساسية في مجالات الأجهزة، البرامج، وخدمات الإنترنت. وكونها علامة تجارية تركز على احتياجات المستخدم. يدعم أحدث إصدار نظام تشغيل ColorOS من OPPO المستخدمين أصحاب الإعاقات البصرية، السمعية، والجسدية عبر تحسين خصائص بلا عوائق مثل Talkback، الوميض أثناء الاتصال flash on-call، وقائمة الإتاحة . Accessibility Menu. حالياً، وصل عدد المستخدمين لنظام ColorOS إلى ٣٧٠ مليون مستخدم حول العالم.

طوال سنوات، حافظت OPPO على هدفها الأساسي، وهو جعل التكنولوجيا أكثر قرباً، وإتاحة، وشخصية. واتباعاً لتلك الرؤية، تأمل OPPO بتحقيق المزيد من التعاون الوثيق والقوي مع الشركاء العالميين إلى جانب شركات الاتصالات وتجار التجزئة الرائدة لتقديم المزيد من التصاميم والمنتجات التي تركز على تلبية احتياجات البشر لمزيد من المستخدمين حول العالم في المستقبل.

وصرح توني تشين مؤسس ورئيس مجلس إدارة OPPO أن "التكنولوجيا لا يجب أن تكتفي بتحسين حياتنا فقط، ولكن يجب أن تقرب العالم والإنسانية من بعضها البعض. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي تعتنقه OPPO منذ بداية رحلتها. وعلى المدى الطويل، سوف تواصل OPPO تقديم تجارب تكنولوجية أفضل للمستخدمين حول العالم بالتعاون مع الأصدقاء لتأسيس في نهاية المطاف مناخ ذكي، ومتكامل، ومنفتح".