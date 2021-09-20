العائلة الملكية تتربع على عرش جوائز الإيمي

يبدو أن حالة الغموض والتشويق التي تحيط دائما بأخبار العائلة المالكة، جعلتها مصدر تسلية للجمهور في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح أي شخص مهتم بالعائلة المالكة يبحث عن أخبارها، وعن كل ما يعرض عنها للحصول على أي معلومة صحيحة ترضي فضوله.



لم يختلف الحال عندما تم تقديم مسلسل "ذا كراون"، الذي يتحدث عن حياة العائلة المالكة الشخصية داخل قصرهم الملكي الحصين، حيث تابعه الملايين فور إطلاقه بواسطة منصة "نتفليكس"، وهذه الشعبية الكبيرة جعلت المسلسل يتصدر ترشيحات جوائز حفل الإيمي بدورته الـ73، الذي أطلقت فعالياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.



حصل مسلسل "ذا كراون" على 24 ترشيحا لجوائز الإيمي، تتنوع بين التمثيل، الإخراج، الكتابة، وغيرها، ليكون أكثر مسلسل في عدد الترشيحات لهذا العام بالتساوي مع مسلسل "ذا ماندالوريون".



حصل المسلسل على 7 جوائز خلال حفل الإيمي، والبقية كان يتنافس بها جوائز المسلسل أيضا، حتى بدا وكأنه لا ينافس إلا نفسه.



حصل المسلسل على جائزة الكتابة لأفضل سيناريو لمسلسل درامي، التي تسلمها الكاتب بيتر مورجان، كما حصلت المخرجة جيسيكا هوبز على جائزة الإيمي لأفضل إخراج لمسلسل درامي، هذا بحسب ما ذكر في موقع "نيويورك تايمز".



وحصلت الممثلة أوليفيا كولمان على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة عن مسلسل درامي، لتجسيدها دور الملكة إليزابيث، في حين خسرت أمامها منافستها إيما كورين التي ترشحت عن نفس الفئة، والتي جسدت دور الأميرة ديانا خلال أحداث المسلسل.



أما الممثلة جيليان أندريسون، فقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل درامي لتجسيدها دور رئيس وزراء بريطانيا السابقة، مارجريت تاتشر، في حين خسر أمامها منافستيها اللاتان ترشحتا عن نفس الفئة، الفنانة هيلينا كارتر التي جسدت دور الأميرة مارجريت، وإيميرالد فينيل التي جسدت دور كاميلا باركر خلال أحداث المسلسل.



بينما حصل الممثل جوش أوكونور على جائزة الإيمي كأفضل ممثل في مسلسل درامي، حيث قام بتجسيد دور برنس تشارلز في مرحلة الشباب، في حين حصل الممثل توبياس مينزيس على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، وذلك عن تجسيده لشخصية الأمير فيليب في مرحلة متقدمة من عمره.



وفي نهاية حفل الإيمي، تربع المسلسل على العرش كما أبطاله الحقيقيون الذي تروى قصصهم داخل أحداثه، حيث حصل مسلسل "ذا كراون" على جائزة الإيمي كأفضل مسلسل درامي لهذا العام.

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