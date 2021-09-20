 الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا غير مقبولة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا غير مقبولة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:24 م

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن «معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا، غير مقبولة»، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

من جهتها، اتهمت فرنسا أستراليا بـ«طعنها في الظهر»، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستدعت فرنسا سفيريها في كل من أستراليا والولايات المتحدة، للتشاور، على خلفية الأزمة.

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