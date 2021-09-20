 فيديو.. بركان لا بالما يبتلع المنازل في إسبانيا - بوابة الشروق
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فيديو.. بركان لا بالما يبتلع المنازل في إسبانيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:58 م
عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد مشاهد مرعبة لاحتراق منازل ودمار أخرى، بعدما داهمتها الحمم البركانية المتدفقة من بركان «لا بالما» في إسبانيا.

وثار بركان بجزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، أمس الأحد، بعد أسبوع من النشاط الزلزالي المتراكم، ما دفع سلطات البلاد إلى تكثيف عمليات الإجلاء بالمنطقة.

وأجلت السلطات الإسبانية نحو 5 آلاف شخص من قرى في جزيرة لا بالما بعد تدفق حمم من بركان ثائر، فيما حذر الخبراء من أن ثوران البركان قد يستمر لمدة شهرين.

وقال رئيس البلدية سيرخيو رودريجيث لمحطة «تي.في.إي» الإذاعية، صباح الاثنين، إن ارتفاع انفجار الحمم وصل إلى 15 مترا وابتلع في طريقه حتى الآن 20 منزلا في قرية «إل باسو» وطرق.


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