جمعية المؤلفين والملحنين تشكر الرئيس السيسي لدعمه الفنانين المصريين

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، بيان شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعمه الفنانين المصريين.

جاء في نص البيان: "يوم بعد يوم، يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى انحيازه اللامحدود للشعب المصرى، ولا يألو جهدا على توفير الحياة الإنسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم، وما مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الفنان المصرى وتوفير حياة آمنه له، إلا حلقة من حلقات ومبادرات هذا القائد الشجاع لتوفير حياة كريمة لكل المصريين".

وتابع البيان: "وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو) وأعضاءها من شعراء وملحنى مصر، تتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعم الفن والفنان المصرى والتأكيد على قوى مصر الناعمة فى التعبير عن الماضى والحاضر والمستقبل الأفضل بإذن الله، وتؤكد دعمها الكامل لتلك المبادرة الرائعة، ونعاهدك أيها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعية دورها فى دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها، وحماية حقوق مبدعيها، ليعيشوا حياة كريمة، ولتكون تلك الأغنية بحق، ومثلما كانت دائما، رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم".