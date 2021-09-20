النيابة تحقق في مصرع سيدة وإصابة حفيدها بطلقات نارية في بسوهاج

أعلنت نيابة مركز البلينا، مباشرة التحقيق، بإشراف المستشار وائل محمد علي المحامي العام الأول لنيابات جنوب، فى واقعة مصرع سيدة وإصابة حفيدها بطلقات نارية بالمنزل.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ب. أ"، 65 عاما، ربة منزل، لمستشفى البلينا المركزي، مصابة بطلق ناري بالصدر وتوفيت عقب وصولها، وحفيدها الطفل "ع. ح"، 4 أعوام، مصابا بجرح في الرقبة، وتم تحويله للمستشفى الجامعي.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيق المتوفاة "أ . ع"، 28 عاما، حاصل على الثانوية الأزهرية، أثناء العبث بسلاح نارى بالمنزل، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية آلية".