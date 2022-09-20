برلسكوني: أعيننا على بروكسل وليس على بودابست

قال زعيم حزب "فورتسا إيتاليا"، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إن روما جزء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب، ويجب عليها اتباع سياستهم فيما يتعلق بالعقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف برلسكوني، في مقابلة مع محطة "سكاي تي جي 24" الإيطالية الإخبارية، مساء أمس الاثنين، أن العقوبات أضرت روسيا بشدة، إذ أدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي، كما أسفر انسحاب الشركات الغربية من روسيا عن آلاف العاطلين.

وأشار برلسكوني، إلى أن حزبه يمثل الضمان بأن إيطاليا ستظل تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي "وليس بودابست (المجر)".

وأضاف: "(رئيس وزراء المجر فيكتور) أوربان زعيم منتخب ديمقراطيا ويستحق الاحترام، وهو صديق لي، لكن أوروبا، التي يمثلها، ليست، ولن تكون أبدا، أوروبا التي نريدها".

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، قال برلسكوني، إن إيطاليا تواجه مخاطر جدية للغاية بشأن الطاقة، وربما يكون من الضروري اللجوء إلى تدابير اقتصادية استثنائية.

ويخوض "فورتسا إيتاليا" غمار الانتخابات العامة المقررة في البلاد يوم الأحد المقبل ضمن ائتلاف يمين الوسط.

وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدم الائتلاف بفارق مريح على تحالف يسار الوسط.