مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شمال وجنوب الضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة "بيت أمر" شمال مُحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لاقتحام منطقة "الظهر" القريبة من مستوطنة "كرمي تسور".

وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في "بيت أمر"، استفزازًا لسكانها.

وعلى صعيد متصل، فتشت قوات الاحتلال منازل ونصبت حواجز عسكرية في مدينة "الخليل".

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال داهموا منازل عائلة بالمدينة وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على سيارة، كما نصبوا حواجز عسكرية وعرقلوا حركة المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، أصيب عدد من سكان قرية "الجلمة" بالاختناق، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس القرية أمجد أبو فرحة -في تصريح صحفي- إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونصبت حاجزًا عسكريًا فيها وشرعت بتوقيف السيارات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين.

وقال سكان من القرية إن جنود اعتلوا أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.