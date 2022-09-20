عضو لجنة العفو الرئاسي: قد نلجأ لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن إعادة دمج المفرج عنهم ضمن كشوف لجنة العفو الرئاسي كان تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "كان أحد تكليفات الرئيس لنا بأن لا يقتصر عمل اللجنة على ترشيح الأسماء".

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الاثنين، أن عمل اللجنة يشمل توفير الرعاية الإنسانية والاجتماعية عن المفرج عنهم.

واوضح أن الأمر يشوبه الكثير من التحديات منها أن بعضهم تعرض للفصل من وظائفهم الحكومية أو الخاصة، متابعًا: "اتخذنا عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية لدعم المفرج عنهم، وسنتعامل مع كل حالة على حدى وفق معطياتها".

وأكد أن اللجنة تستهدف تسهيل عملية عودة المفرج عنهم لعملهم أو جامعتهم، مؤكدا أنهم قد يلجئوا لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم.