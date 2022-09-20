قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 7 شرائح للاستهلاك المنزلي للكهرباء، موضحًا أن الشريحة التي تستهلك حتى 650 كيلو وات في الشهر تتمتع بالدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الشريحة التي تستهلك ما يزيد عن 650 كيلو وات وحتى 1000 كيلو، تحاسب بـ128 قرشًا للكيلو الواحد.

وذكر أن الشريحة التي تستهلك ما يزيد عن 1000 كيلو وات في الشهر، تحاسب بـ145 قرشًا للكيلو الواحد، قائلًا إن المواطنين الذين يستهلكون 650 كيلو وات، يتم تقسيم محاسبتهم وفقًا لـ3 شرائح.

وتابع متحدث الكهرباء: «أول 200 كيلو، المحاسبة تكون بـ77 قرشًا، وفي الـ105 كيلو التالية المحاسبة بـ106 قروش، والـ300 كيلو التالية تكون بسعر أعلى قليلًا، وصولًا للـ650 كيلو».

ونوه إلى أن تخطي استهلاك الـ650 كيلو بكيلو واحد يفرق في الفاتورة بقيمة 150 جنيهًا، وتخطي استهلاك الـ1000 كيلو، يفرق بقيمة 250 جنيهًا، قائلًا: «من المهم إن الواحد حسب الميزانية ويرشد الاستهلاك بحيث لا يتخطى 650 كم ويكون بعيدًا عن الدعم».