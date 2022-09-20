وزير الصناعة الفرنسي: مئات الشركات ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل بسبب تكاليف الطاقة

قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم الثلاثاء، إنه في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة قد تجد العديد من الشركات كثيفة الاستخدام للكهرباء نفسها في مأزق هذا الشتاء.



وأضاف الوزير الفرنسي بحسب راديو "سود"، إن عشرات الشركات ستجد نفسها في صعوبة كبيرة هذا الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا: "نحن نتحدث اليوم عن بضع عشرات من الشركات، أكثر بقليل من 300 شركة".



ووفقا لما ذكرته وزارة الصناعة الفرنسية، يتعلق الأمر بالشركات التي تستهلك الكهرباء بكثافة أو التي لم تتمكن من إعادة التفاوض بشأن عقود الكهرباء الخاصة بها.



وأشار ليسكيور إلى وجود صندوق دعم للشركات يجعل من الممكن "الحد من الضرر قليلا"، موضحا بالقول: "لدينا صندوق دعم ونحن بصدد تقليص المعايير وتمديده لعام 2023، لدعم الشركات التي هي في أمس الحاجة إليه".



ولفت إلى مصانع زجاج "دورالكس" الشهيرة التي قررت، في مواجهة تزايد تكاليف الطاقة، وضع أفرانها في وضع الاستعداد لمدة أربعة أشهر على الأقل اعتبارًا من نوفمبر المقبل ووضع جميع موظفيها في حالة بطالة جزئية.



وقال الوزير الفرنسي إن فاتورة الطاقة لدي مصانع "دورالكس" بلغت نحو مليوني يورو العام الماضي و13 مليون يورو هذا العام.



وأكد أن المعركة في المقام الأول هي معركة أوروبية فيما يتعلق بسوق الغاز والكهرباء الأوروبية، والتي وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باتخاذ إجراءات إصلاحية حيال أسعارها.