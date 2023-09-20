تحقيق إسرائيلي مشترك بين الشرطة والجيش حول سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

شهدت قاعدة عسكرية مخصصة للتدريب في شمالي إسرائيل، حادثة سرقة دبابة، تم العثور عليها لاحقا، في ساحة خردة.

وتم فتح تحقيق في الحادث شارك فيه ممثلون من الشرطة الإسرائيلية والجيش، حسبما ذكر موقع «آي -24» الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة سبوتنيك.

وقال الموقع إن تفاصيل الحادث لا تزال غير معروفة، رغم العثور على الدبابة التي تم سرقتها من قاعدة عسكرية إسرائيلية مخصصة لمهام التدريبات الليلة، في شمالي البلاد.

وأضاف أن الدبابة تم العثور عليها في منطقة قريبة من القاعدة، بعد فترة قصيرة من السرقة، بواسطة محققين من لواء الساحل.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدبابة لم تكن في وضع التشغيل القتالي، وأنه لم يتم التوصل للدوافع وراء حادث السرقة في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن هناك أنباء عن أن ما تم سرقته عبارة عن هيكل دبابة من طراز «ميركافا - 2» وأنها كانت تستخدم كمركبة تدريب ثابتة للجنود دون أن تحتوي على أجهزة فعالة أو وسائل قتالية.