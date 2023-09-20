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اكتسح فريق برشلونة الإسباني ضيفه رويال انتويرب البلجيكي 5 /صفر، في الوقت الذي فاز فيه بورتو البرتغالي على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 /1، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، واصل النجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس توهجه مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين في شباك انتويرب.

وافتتح فيليكس التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه جيلي باتاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل بابلو مارتن باييز الهدف الرابع في الدقيقة 54 ثم عاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي الكاتالوني في الدقيقة 66.

وعلى ملعب هامبورج في ألمانيا، تقدم وينديرسون جالينو بهدف لبورتو في الدقيقة الثامنة لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك كيفن كيلسي التعادل لشاختار.

وأضاف وينديرسون جالينو الهدف الثاني له ولبورتو في الدقيقة 15 ثم أحرز الإيراني الدولي مهدي طارمي الهدف الثالث في الدقيقة 29 .