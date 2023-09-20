مكلارين يعلن تمديد تعاقده مع بياستري

أعلن فريق مكلارين اليوم الأربعاء تمديد تعاقده مع السائق الأسترالي أوسكار بياستري ليستمر مع الفريق حتى عام 2026 على الأقل.

ويقضي بياستري، البطل السابق في كل من منافسات فورمولا3 وفورمولا2، موسمه الأول في فورمولا1.

وحل بياستري مكان دانييل ريتشاردو بفريق مكلارين خلال هذا الموسم، ويتنافس إلى جانب لاندو نوريس السائق الآخر بالفريق.

وقال بياستري: "أريد أن أتنافس ضمن مراكز المقدمة مع هذا الفريق ومتحمس للرؤية والأسس التي وضعت ووصلنا من خلالها إلى هذا المستوى".

من جانبه، قال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين: "أوسكار يثبت بالفعل ما يمكنه تقديمه على المضمار، ولعب دورا بارزا في التحول الذي حققناه حتى الآن هذا الموسم".